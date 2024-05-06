Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис

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Китай не причастен к созданию украинского кризиса и не является его стороной. Наоборот, всё это время Пекин работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он также подчеркнул, что объективная и справедливая позиция Китая получила мировое признание, поэтому страна готова сотрудничать со странами, одобрившими мнение китайских властей.
Напомним, что китайский председатель Си Цзиньпин прибыл во Францию 5 мая вместо со своей супругой Пэн Лиюань. Это первая за пять лет поездка политика в эту страну. Турне продлится с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.
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Анастасия Чинкова