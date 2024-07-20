Филиппо: Украинцы с восторгом встретят начало Трампом мирных переговоров

Фото: istockphoto/Diy13
Граждане Украины с удовольствием поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (ранееTwitter) политик написал, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп в очередной раз пообещал немедленно «прекратить войну». Это должно вызвать восторг у украинского народа, считает он.
По его мнению, такой сценарий также хорош и для французов, так как Париж перестанет стремиться к саморазрушению. Французский политик убеждён, что граждане его страны сами, без инициатив американского президента, должны выбирать мир, но ими управляют предатели, поклоняющиеся НАТО и войне.
Читайте также:
Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским
Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой
Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть
«Жаль, что для достижения мира нам нужен Трамп», — с сожалением отметил Филиппо.
По его мнению, такой сценарий также хорош и для французов, так как Париж перестанет стремиться к саморазрушению. Французский политик убеждён, что граждане его страны сами, без инициатив американского президента, должны выбирать мир, но ими управляют предатели, поклоняющиеся НАТО и войне.
Читайте также:
Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским
Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой
Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть
Александр Бойцов