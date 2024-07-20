Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Филиппо: Украинцы с восторгом встретят начало Трампом мирных переговоров

Филиппо: Украинцы с восторгом встретят начало Трампом мирных переговоров

20 июля 2024, 18:01
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Граждане Украины с удовольствием поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (ранееTwitter) политик написал, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп в очередной раз пообещал немедленно «прекратить войну». Это должно вызвать восторг у украинского народа, считает он.

«Жаль, что для достижения мира нам нужен Трамп», — с сожалением отметил Филиппо.



По его мнению, такой сценарий также хорош и для французов, так как Париж перестанет стремиться к саморазрушению. Французский политик убеждён, что граждане его страны сами, без инициатив американского президента, должны выбирать мир, но ими управляют предатели, поклоняющиеся НАТО и войне.

Читайте также:

Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским

Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой

Филиппо: Дела НАТО плохи и следующего саммита может уже и не быть
#страны
#париж
#сценарий
#мир
#нато
#трамп
Дипломаты ведут консультации по поводу приговорённого к смерти гражданина ФРГ
20 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Дипломаты проводят консультации по поводу возможного развития событий с приговорённым к смертной казни гражданином Германии Рико Кригером. Он в качестве наёмника воевал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, контакты с немецкой стороной на данную тему, конечно, были. Конкретные варианты решения ситуации, с учётом мнения Берлина, были Белоруссией предложены. Дипломатические консультации по этому вопросу ведутся по линии внешнеполитических ведомств двух стран, сказал спикер белорусского МИД.

Анатолий Глаз подчеркнул, что преступник является гражданином ФРГ, поэтому вполне понятна забота о нём немецкой стороны. Он также добавил, что в полном соответствии с двусторонними соглашениями и международными нормами права белорусской стороной обеспечен полный консульский доступ к приговорённому.

Читайте также:

Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество

Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим въезда для еще 35 стран Европы

СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины
#приговор
#права
#мид
#консультации
#фрг
#новости
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил о возможном визите Трампа на Украину
20 июля 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп может приехать на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, возможность такого визита обсуждалась во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским, передаёт украинское издание «Страна.ua». Однако Никифоров признал, что говорить о какой-то конкретике относительно формата, времени и месте встречи пока преждевременно. Трамп и Зеленский достигли только «принципиального согласия» о возможности такой встречи, сказал пресс-секретарь украинского президента.

Ранее Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Украины поздравил собеседника с выдвижением в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии и осудил покушение на него, произошедшее во время митинга в прошлую субботу.

Читайте также:

Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским

«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

На Западе предупредили Украину о страшной опасности
#сша
#президент
#пост
#зеленский
#покушение
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения государств
20 июля 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

В Бишкеке подвергли критике телеведущую Тину Канделаки за её высказывание о русофобии властей Киргизии после сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. Правительство республики призвало медийных персон не вносить разлад в отношения двух государств.
Руководитель пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков отметил, что высказывания публичных персон, которые могут внести разлад и привести к ухудшению отношений между двумя странами являются недопустимыми и противоречащими духу взаимного уважения и взаимопонимания, лежащему в отношениях двух стран, передаёт «Интерфакс».

Он подчеркнул, что киргизская республика является суверенным государством и все решения её правительства принимаются исключительно в интересах киргизского народа. По словам Орунбекова, решение о сносе музея было принято после тщательного анализа, подтверждённого техническим заключением. Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной.

Читайте также:

В Минфине США пригрозили Киргизии «мерами», если она продолжит помогать РФ

МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
#реставрация
#музей
#киргизия
#здание
#снос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал Трампа президентом США
Зеленский во время личного разговора назвал Трампа президентом США
20 июля 2024, 15:03

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата на пост главы США президентом страны. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского лидера.
Зеленский опубликовал пост, посвященный итогам переговоров с политиком Дональдом Трампом.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — написал лидер Украины.
Прежде сообщалось, что Зеленский провел телефонные разговоры с бывшим президентом США Трампом и заявил о том, что они договорились о личной встрече.

Читайте также:

«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта

Зеленский попросил Британию разрешить бить вглубь России
#сша
#пост
#лидер
#мир
#новости
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский хочет внести в Раду законопроект о продлении военного положения
20 июля 2024, 14:55

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Голосование за продление военного положения пройдёт в украинском парламенте уже в 12-й раз.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк. Он напомнил, что военное положение в стране действует до 11 августа 2024 года. По словам парламентария, голосование в комитете пройдёт примерно 22-25 июля, а затем и в Раде. Железняк считает вполне вероятным, что срок действия военного положения на Украине будет снова продлён на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены 24 февраля 2022 года и с тех пор многократно продлевались. Срок полномочий самого Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в марте, отменили, сославшись как раз на военное положение. Зеленский заявил, что они сейчас «не ко времени».

Читайте также:

Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство

Захват Верховной Рады вооружёнными людьми: что известно о попытке госпереворота на Украине

Офис Зеленского не будет обращаться в КС по поводу легитимности президента
#выборы
#голосование
#депутат
#мобилизация
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вице-премьер Хуснуллин допустил пересмотр условий «Семейной ипотеки»
20 июля 2024, 12:53

Фото: istockphoto/simpson33

В условия программы «Семейная ипотека» могут быть внесены некоторые изменения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В ближайшие три месяца власти намерены наблюдать за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы, сообщил он журналистам на встрече по итогам рабочей поездки в Башкирию. Что касается новых предложений по пересмотру программы, то они ожидаются не ранее осени.

Вице-премьер пояснил, что в настоящее время правительство будет смотреть, каким образом будет складываться динамика реализации «Семейной ипотеки», так как процентная ставка очень высока и из бюджета ежегодно доплачиваются сотни миллиардов рублей. Если потребуется принятие каких-то дополнительных мер, вопрос будет вынесен на уровень правительства. Он также добавил, что программой на данный момент уже воспользовались более 1,1 миллиона семей.

Читайте также:

РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке

Оглоблина: Надо разрешить самостоятельное строительство по семейной ипотеке

Первоначальный взнос и 6% годовых: для кого сохранится льготная ипотека в 2024 году
#правительство
#поездки
#ставка
#семейная ипотека
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: США не хватает деталей для увеличения производства Patriot в Японии
20 июля 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Соединённые Штаты не могут нарастить производство ракетных комплексов Patriot на своих заводах в Японии. Причина заключается в нехватке производимых компанией Boeing критически важных компонентов.
В числе этих деталей прежде всего головки самонаведения, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. В прошлом году руководство Boeing сообщило, что намерено увеличить производство головок самонаведения, однако новые производственные линии не начнут работать раньше 2027 года.

По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэра, для передачи произведённых в Японии по лицензии США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot должен быть получен официальный документ, подтверждающий, что данные технологии не попадут ни в какие другие страны, включая Украину.

Читайте также:

Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»

Меркурис: Удары российских военных по Киеву показали неэффективность ЗРК Patriot

МО РФ показало кадры уничтожения американского Patriot комплексом «Искандер»
#сша
#производство
#данные
#технологии
#страны
#лицензии
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолётов
20 июля 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолётов. Причём весьма сомнительно, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы.
Об этом заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. В эфире телеканала Rlive он сообщил, что имеется множество фотографий транспортных и военных самолётов, приземлившихся в молдавских аэропортах. Политик отметил, что его, как гражданина, не может это не беспокоить.

При этом Кику усомнился, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры». По мнению бывшего премьер-министра, следует призывать к миру и содействовать скорейшему завершению украинского конфликта, а не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом.

Читайте также:

Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО

Украина договорилась с Молдавией о поставках электроэнергии в обмен на газ

Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья
#министр
#лидер
#игры
#молдавия
#самолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в вице-президенты Трампа спрашивал у послов о «гендерно нейтральных туалетах»
WP узнала, что Вэнс спрашивал послов о «гендерно нейтральных туалетах»
20 июля 2024, 10:55

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Кандидат в вице-президенты Трампа Джей Ди Вэнс выступил против назначения на должности десятка дипломатов. Пишет The Washington Post.
Как выяснилось, кандидаты в дипломаты проходили анкетирование, в котором особое внимание было уделено вопросам продвижения гендерной идентичности.

Вэнс спрашивал послов о том, намерены ли они увеличивать число «гендерно нейтральных туалетов» в посольствах США, а также продолжать политику лояльности к секс-меньшинствам. Таким образом ряд политиков отсеялся. Видимо, анкетирование не прошли те, кто ответил на указанные вопросы утвердительно.

Читайте также:

Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским

«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Неизвестные разместили плакат антинатовского содержания возле посольства США в Москве
#сша
#секс
#зеленский
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф