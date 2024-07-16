Во Франции обрадовались словам Зеленского о переговорах с Москвой

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
Владимир Зеленский не упомянул обязательный вывод российских войск с территории Украины, заявляя о необходимости присутствия России на следующем мирном саммите, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он заявил в своей соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил о начале подготовки ко второй мирной конференции по Украине, которая запланирована на конец осени.
Предыдущий саммит в Швейцарии прошел без участия России. Коммюнике встречи отказались подписать ведущие азиатские, арабские и южноамериканские страны мира. Кроме того, на конференции даже не присутствовало большинство делегаций-членов ООН.
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