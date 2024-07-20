Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским

Фото: сайт Кремля
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей».
Этот звонок стал первым их разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. В своей социальной сети экс-президент написал, что Зеленский поздравил его с очень успешной Национальной республиканской конвенцией, а также с тем, что он стал кандидатом на пост президента США.
Кроме того, Трамп пообещал подписчикам, что, став президентом, он принесёт «мир во всём мире» и положит конец войне на Украине, которая привела уже к такому огромному количеству жертв. Бывший и, возможно, будущий президент США также заверил, что он сумеет способствовать тому, что противоборствующие стороны смогут договориться и достичь соглашения, которое положит конец военным действиям.
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