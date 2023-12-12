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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал дату, когда, по его мнению, Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией. Политик считает, что это должно произойти уже в январе будущего года в швейцарском Давосе.
«Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко поставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.Флориан Филиппо уже не впервые критикует поведение Киева и призывает перестать оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского. Так, недавно политик отметил, что недавняя новость о том, что законопроект о выделении помощи Израилю и Украине не прошел процедурное голосование в сенате Соединённых Штатов, стала настоящей катастрофой для украинского президента
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