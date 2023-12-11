Конгрессмен Мэтт Гетц: США должны склонить Зеленского к переговорам с Россией

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Вашингтон должен убедить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, заявил член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц.
«Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — написал конгрессмен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что власти США уже отправили Киеву достаточно денег.Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN заявил, что для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта.
Для Белого дома вопрос переговоров по Украине в настоящее время является крайне актуальным, особенно на фоне никак не затухающего палестино-израильского конфликта и отсутствия единства в Конгрессе США относительно выделения киевским властям очередных денежных траншей.
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