Песков прокомментировал заявления о возможности переговоров на условиях Украины

Фото: сайт Кремля
Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон собирается добиться от Москвы проведения мирных переговоров на выгодных для Киева условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные планы фантастическими.
Дмитрий Песков дал очень краткий комментарий к пафосному высказыванию американского чиновника, тем самым подчеркнув, что Москва не намерена всерьёз рассматривать вопрос о каких-либо уступках. Пресс-секретарь президента ограничился замечанием, что сама мысль о подобных дипломатических встречах выглядит абсолютно невозможной.
Читайте также:
Песков рассказал о значении Украины для США
В Кремле заявили об ухищрениях западных политиков для выделения денег Киеву
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам
Александр Бойцов