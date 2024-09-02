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Герой вьетнамского сопротивления, филолог-русист Ву Тхе Кхой высказал свою точку зрения на дальнейшее сосуществование разных стран мира.
Он отметил, что мир идёт к тому, чтобы каждая страна могла сохранить свою суверенность и право на сохранение своих культурных ценностей.
До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума проведёт встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Как передают argumenti.ru, последний станет одним из главных гостей форума во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве.
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«Я думаю, закон жизни приведёт к тому, что все должны в конце концов признать положение, когда ни одно государство не навязывает свою волю другому. Запад должен признать право существования Востока. Запад пытался навязывать свою волю, и сейчас пытается. Но действительность показала, что это вряд ли закончится успехом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Ву Тхе Кхой.
До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума проведёт встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Как передают argumenti.ru, последний станет одним из главных гостей форума во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве.
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Мелисса Тимофеева