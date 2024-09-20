Financial Times: ЕС даст Украине 35 миллиардов евро в кредит по плану G7

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Украина получит кредит от Евросоюза в размере 35 миллиардов евро по плану «Большой семерки» дать киевскому режиму 50 миллиардов долларов с погашением из прибыли от замороженных активов РФ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информаторов.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправилась в Киев, чтобы объявить о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по привлечению 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских государственных активов», — сказано в материале.По информации журналистов, кредит на 35 миллиардов евро будет компромиссом, который позволит Вашингтону стать участником сделки позже.
Страны Запада и ЕС стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.
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