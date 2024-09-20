«Произносит любую чушь»: Захарова высмеяла Столтенберга

Фото: Официальная страница МИД РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который высказывался о возможности ударов со стороны Украины дальнобойными ракетами вглубь РФ, должен понимать, чем могут завершиться его слова. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь», — прокомментировала Захарова.Дипломат добавила, что такие вещи может произнести только человек, не отдающий себе отчета о последствиях подобного рода шагов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что является «лучшей гарантией» мира.
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