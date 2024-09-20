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«Произносит любую чушь»: Захарова высмеяла Столтенберга

Захарова ответила генсеку НАТО Столтенбергу на его заявления о красных линиях
20 сентября 2024, 11:49
Фото: Официальная страница МИД РФ

Фото: Официальная страница МИД РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который высказывался о возможности ударов со стороны Украины дальнобойными ракетами вглубь РФ, должен понимать, чем могут завершиться его слова. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь», — прокомментировала Захарова.
Дипломат добавила, что такие вещи может произнести только человек, не отдающий себе отчета о последствиях подобного рода шагов.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что является «лучшей гарантией» мира.

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#новости
Известна дата заседания СБ ООН по терактам на СП
Захарова: заседание СБ ООН по терактам на СП пройдет 26 сентября
20 сентября 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное терактам на нитках газопровода «Северный поток», в четверг, 26 сентября. Об этом в рамках брифинга сообщила российский дипломат Мария Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что российская сторона приложит все необходимые усилия, чтобы правда о диверсиях дошла до общественности.

«Среди очередных шагов — запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», — пояснила Захарова.

Теракты на нитках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Российские специалисты не были допущены до расследования, хотя не единожды запрашивали данные о нем.

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Миллиардер Варданян ответил Пашиняну о целях «командировки» в Карабах
Варданян объяснил работу в Нагорном Карабахе заботой о судьбе республики
20 сентября 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Так он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции, передает РБК.
Ранее Пашинян задался вопросами о том, почему Варданян отказался от гражданства РФ, кто ему это посоветовал и с какой целью его командировали в Нагорный Карабах. На что Варданян ответил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов собственной жизни».

По словам миллиардера, все эти вопросы премьер Армении мог задать во время их последней встречи осенью 2022 года.

Напомним, по итогам 2021 года Варданян занимал 116 позицию в рейтинге богатейших российских миллиардеров. Осенью 2022 года он отказался от гражданства РФ, уехал в Нагорный Карабах и возглавил правительство в регионе.

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#заявление
#рф
#армения
#азербайджан
#нагорный карабах
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На Украине заявили, что запасов пшеницы едва ли хватит на месяц
20 сентября 2024, 11:55

Фото: iStock/hopsalka

Директор союза «‎Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский сообщил в пятницу, что украинские перерабатывающие заводы сталкиваются с нехваткой продовольственной пшеницы, и на многих из них запасов осталось менее чем на месяц. Об этом пишет РИА Новости.
«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн», — сказал он.

Рыбчинский отметил, что на Украине действует правительственное постановление, требующее от мукомольных предприятий иметь на складах запас муки, равный двум месяцам.

До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.

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#жители
#предприятия
#зерно
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Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО
20 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о передаче двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев», — сообщил Кадыров.

По его словам, работаю машины без сбоев. Он отметил, что их маневренность, удобство и мобильность очень востребованы на СВО. Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил глава Чечни.

До этого Кадыров приглашал Илона Маска в Грозный. Глава республики обещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Россию.

Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отключил ему Cybetruck. Он отметил, что это «не по-мужски».

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck
Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck

«Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Напомним, что электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.

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#машины
#сво
#вс рф
#кадыров
#илон маск
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«Мужчины шли на это ради карьеры»: Чиновницу в КНР посадили за взятки и 58 любовников
СМИ: У пойманной на коррупции китайской чиновницы было 58 любовников
20 сентября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/CHUNYIP WONG

Приговоренная к 13 годам за коррупцию чиновница из Китая имела 58 любовников из числа подчиненных, а также была частым гостем ночных клубов. Об этом сообщает газета Гонконга South China Morning Post.
По данным СМИ, бывшая глава округа предпочитала заводить многочисленные романтические связи среди мужчин-подчиненных. Для прикрытия встреч с любовниками 52-летняя Чжун Ян использовала рабочие командировки и сверхурочную работу.
«За свою эффектную внешность любвеобильная госслужащая получила прозвище «красивый губернатор». Чжун никогда не была замужем и не имела детей», – пишут СМИ.

Сообщается, что многие мужчины соглашались на романтические связи с начальницей ради продвижения в карьере и прибавки к зарплате. Однако были и те, кто придавался любовным утехам вынужденно, опасаясь потерять работу.

Женщину приговорили в КНР к 13 годам колонии и штрафу в 140 000 долларов США за взятки на 8,5 млн долларов и сексуальные отношения с подчиненными.

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#рабочие
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#китай
#любовь
#чиновники
#коррупция
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Глава Гагаузии объяснила, почему прервала визит в Россию
Глава Гагаузии Гуцул прервала визит в Россию из-за заседания суда в Кишиневе
20 сентября 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прервала свой визит в Россию, где должна была выступить на Евразийском женском форуме в рамках БРИКС, из-за судебного заседания по ее делу в Молдавии. Об этом информирует РИА Новости.
Глава Гагаузии отметила, что она не имеет права пропускать ни одного заседания. По словам Гуцул, на данном мероприятии она должна была выступить с речью от Гагаузской автономии.

Глава региона выразила надежду на реализацию «всего упущенного» в скором времени.

Напомним, ранее Гуцул рассказала, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Ей предлагали в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор».

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#гагаузия
#россия
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Зеленский ввел санкции против России и ряда государств
Зеленский ввел санкции против РФ и КНР
20 сентября 2024, 10:41

Санкции против РФ, КНР, а также Ирана и ОАЭ ввел глава киевского режима Владимир Зеленский. Данные указаны на его официальном сайте. Уточняется, что ограничительные меры в отношении России коснулись шести физлиц и 42 юрлиц.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2024 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в указе.

Санкционные меры приняты на ближайшее десятилетие. Таким образом иностранные суда не могут входить в украинские территориальные воды и порты. То же касается и воздушных суден. Совместные договора и соглашения приостановлены.

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#новости
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Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье
20 сентября 2024, 10:25

Фото: сайт МИД РФ

У Москвы имеются данные, что боевики ВСУ создают в приграничье России подобие концлагерей, куда помещаются гражданские. Об этом в рамках IV Евразийского женского форума заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что, согласно сведениям, украинские неонацисты насильственно вывозят не успевших эвакуироваться из-под Курска людей.

«Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство?» — спросила официальный представитель МИД России.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Как докладывали в Минобороны РФ, в указанный район были направлены дополнительные силы.

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#россия
#мид
#мид рф
#мария захарова
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В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ
20 сентября 2024, 08:42

Фото: iStock/ovbelov

В вирусном видео, которое собрало более 30 миллионов просмотров в социальных сетях, запечатлен момент, когда российский боец спокойно отбрасывает гранаты, сброшенные с беспилотника ВСУ. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Соответствующие кадры опубликовали операторы БПЛА батальона 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ. На них запечатлён момент, когда раненый боец в ногу лежит на земле и ожидает помощи. В этот момент к нему приближается беспилотник Вооруженных сил Украины и сбрасывает на солдата гранаты.

Военный не растерялся и начал откидывать их в сторону, после чего они взрывались в метре от него. Оператор украинского беспилотника проявлял неимоверное упорство, стараясь сбросить груз и запечатлеть на камеру страдания нашего солдата. Он всё больше снижался, приближаясь к цели.

Украинские операторы, проявляя садистскую настойчивость, продолжали мучить безоружного военнослужащего, не оставляя ему никаких шансов выжить. Один из них поднялся на большую высоту и сбросил очередную гранату, которая взорвалась при контакте с землей. После этого убийца спустился, чтобы запечатлеть опаленное огнем лицо храброго солдата, а затем снова поднялся в небо, чтобы добить его гранатой.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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