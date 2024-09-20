На Украине заявили, что запасов пшеницы едва ли хватит на месяц

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Директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский сообщил в пятницу, что украинские перерабатывающие заводы сталкиваются с нехваткой продовольственной пшеницы, и на многих из них запасов осталось менее чем на месяц. Об этом пишет РИА Новости.
«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн», — сказал он.
Рыбчинский отметил, что на Украине действует правительственное постановление, требующее от мукомольных предприятий иметь на складах запас муки, равный двум месяцам.
До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.
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