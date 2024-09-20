Известна дата заседания СБ ООН по терактам на СП

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Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное терактам на нитках газопровода «Северный поток», в четверг, 26 сентября. Об этом в рамках брифинга сообщила российский дипломат Мария Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что российская сторона приложит все необходимые усилия, чтобы правда о диверсиях дошла до общественности.
Теракты на нитках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Российские специалисты не были допущены до расследования, хотя не единожды запрашивали данные о нем.
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«Среди очередных шагов — запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», — пояснила Захарова.
Теракты на нитках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Российские специалисты не были допущены до расследования, хотя не единожды запрашивали данные о нем.
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Никита Кротов