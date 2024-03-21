МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ Толстого в попытках запугать Париж

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой пытается своими словами про разгром французских солдат на Украине запугать Францию. С таким мнением выступил сегодня сотрудник МИД Франции Кристоф Лемуан, пишет РИА Новости.
«Господин Толстой, очевидно, пытается нас запугать, но единственная реакция, которую это вызывает — это ощущение чрезмерности и возмущение… Ничто не заставит нас отказаться от поддержки Украины», — сказал Лемуан.В четверг 21 марта Толстой заявил, что российские военные будут ликвидировать всех военнослужащих, которых Франция отправит на Украину в помощь ВСУ.
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Мария Федоровцева