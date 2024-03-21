Депутат Рады Разумков: Закон о мобилизации похож на диверсию против Украины

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Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно закона о мобилизации на Украине, назвав его диверсией против страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «5 канал».
«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», – заявил парламентарий.
Разумков считает, что проект об ужесточении мобилизации оставил «негативный шлейф» и сделал так, что даже те украинцы, которые не сторонились мобилизации, теперь вынуждены скрываться от нее.
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