Financial Times: Путин довел Трампа до срыва на встрече в Анкоридже

17 октября 2025, 15:09

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин довел своего американского коллегу Дональда Трампа до раздражения во время их встречи в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.