Financial Times: Путин довел Трампа до срыва на встрече в Анкоридже
Президент России Владимир Путин довел своего американского коллегу Дональда Трампа до раздражения во время их встречи в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По имеющейся информации, во время беседы Трамп несколько раз повышал голос и даже пригрозил покинуть переговоры. На переговорах американский лидер предлагал смягчить антироссийские санкции в обмен на установление режима прекращения огня на Украине. Однако Владимир Путин отверг это предложение, заявив, что конфликт завершится только на условиях Москвы.
Источник FT отметил, что в ходе разговора российский президент несколько раз ссылался на русских князей и казацкого атамана Богдана Хмельницкого, что, по словам очевидцев, поставило Трампа в тупик.
