Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие недели проведет личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, предстоящие переговоры пройдут в отдельном формате. Другие детали встречи, включая точную дату и повестку, американский лидер не уточнил.
«Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином», — отметил сказал Трамп.
Ранее стало известно, что планируется встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится в Будапеште.