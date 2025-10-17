Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

17 октября 2025, 14:57

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие недели проведет личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.





По его словам, предстоящие переговоры пройдут в отдельном формате. Другие детали встречи, включая точную дату и повестку, американский лидер не уточнил.





«Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином», — отметил сказал Трамп.