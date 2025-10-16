Путин и Трамп проведут личную встречу в Венгрии

16 октября 2025, 20:33

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре провёдет личную встречу с главой России Владимиром Путиным в столице Венгрии, Будапеште. Об этом он сообщил после длительного телефонного разговора с российским лидером, передаёт ТАСС.