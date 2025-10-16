Путин и Трамп проведут личную встречу в Венгрии
Президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре провёдет личную встречу с главой России Владимиром Путиным в столице Венгрии, Будапеште. Об этом он сообщил после длительного телефонного разговора с российским лидером, передаёт ТАСС.
Разговор, который состоялся спустя почти два месяца после предыдущего контакта, продолжался не менее двух часов. По итогам беседы Белый дом сделал несколько важных заявлений:
Прежде всего, Путин и Трамп договорились о проведении обсуждения ситуации вокруг Украины на уровне советников высокого уровня уже на следующей неделе.
Белый дом подтвердил, что американский лидер полностью сохраняет приверженность содействию урегулированию конфликта на Украине.
Также Трамп выразил надежду, что успехи в решении конфликтов на Ближнем Востоке помогут положить конец и боевым действиям на Украине.
Кроме того, в ходе разговора лидеры уделили внимание вопросам торговли между США и Россией после завершения украинского кризиса.
Трамп отметил, что намерен обсудить детали своего разговора с Путиным на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским, которая запланирована на пятницу, 17 октября.
