Financial Times: внешняя политика Трампа строится вокруг семьи и партнёров

16 декабря 2025, 13:47

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Госдепартамент и Совет национальной безопасности США при Дональде Трампе отошли на второй план. Ведущую роль в принятии решений играют родственники и бизнес-партнёры президента, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и правозащитников.