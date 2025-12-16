Financial Times: внешняя политика Трампа строится вокруг семьи и партнёров
Госдепартамент и Совет национальной безопасности США при Дональде Трампе отошли на второй план. Ведущую роль в принятии решений играют родственники и бизнес-партнёры президента, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и правозащитников.
По информации издания, на вершине иерархии власти при Трампе находятся так называемые «ведущие исполнители» — его сын Дональд-младший, дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером, а также бизнес-партнёры по недвижимости, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и посла в Турции Томаса Баррака.
Госсекретарь, советник по национальной безопасности и вице-президент занимают позиции ниже в структуре. По словам Муаза Мустафы, главы правозащитной организации Syrian Emergency Task Force, совет нацбезопасности не имеет значения, Госдепартамент не имеет значения, важны только ведущие исполнители.
Издание отмечает, что внешняя политика Вашингтона теперь строится вокруг отдельных личностей, а не проверенных институтов. Ранее дипломатам приходилось проходить много промежуточных этапов для двусторонних встреч. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что при Трампе число посредников сократилось, а президент доверяет команде с «нестандартным происхождением», многие из которых пришли из бизнеса.
Читайте также: