Пентагон заявил об уничтожении нескольких катеров с наркотиками в Тихом океане
В восточной части Тихого океана армия США ликвидировала три катера, которые, как утверждается, перевозили наркотики. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Согласно данным американской разведки, суда двигались по устоявшимся маршрутам трафика запрещенных веществ. В результате операции погибли восемь человек, находившихся на борту. В военном ведомстве охарактеризовали их как «мужчин‑наркотеррористов».
Телеканал CNN недавно подсчитал, за последние месяцы ВМС США уничтожили более 20 судов у латиноамериканского побережья, ссылаясь на борьбу с наркоконтрабандой. Общее число погибших в этих операциях составило около 90 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы Пентагона Пита Хегсета, который утверждал, что всех выживших в результате атак США необходимо добивать.
