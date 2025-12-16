Премьер Финляндии Орпо связал проблемы экономики с угрозой из России
Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что экономика страны находится в тяжелом состоянии из-за угроз со стороны России. По его словам, это создает сложную атмосферу и влияет на планы финансирования обороны.
В интервью The Financial Times он отметил, что экономика страны испытывает серьезные трудности из-за напряженности с Россией.
«Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная, — подчеркнул он.
Орпо добавил, что страны восточного фланга НАТО проявляют интерес не только к 1,5 миллиардам евро, которые остались неиспользованными на военные проекты ЕС, но и к значительной части из примерно 130 миллиардов евро, зарезервированных на оборону в следующем бюджете.
По его словам, вопросы безопасности и распределение средств на оборону стали ключевыми факторами для стран региона, учитывая рост угроз со стороны восточного соседа.