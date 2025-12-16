Премьер Финляндии Орпо связал проблемы экономики с угрозой из России

16 декабря 2025, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что экономика страны находится в тяжелом состоянии из-за угроз со стороны России. По его словам, это создает сложную атмосферу и влияет на планы финансирования обороны.





В интервью The Financial Times он отметил, что экономика страны испытывает серьезные трудности из-за напряженности с Россией.





«Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная, — подчеркнул он.