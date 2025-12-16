США потребовали от Киева принять «платиновые» гарантии безопасности
Вашингтон предупредил Киев о риске остаться без гарантий безопасности в случае отказа от предложенного пакета условий по урегулированию конфликта. Американские чиновники назвали инициативу «платиновым стандартом» и подчеркнули ее исключительный характер.
Как сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в американской администрации, инициатива получила внутри США неофициальное название «платиновый стандарт». Американская сторона считает, что этот формат обеспечивает максимальный уровень обязательств, на который сегодня готовы пойти Соединенные Штаты.
Как оказалось, Украина и европейские партнеры положительно восприняли масштаб предложений президента США Дональда Трампа. По их мнению, Вашингтон зашел значительно дальше прежних подходов, демонстрируя готовность закрепить конкретные механизмы безопасности.
При этом детали самого пакета пока остаются закрытыми. Издание отмечает, что содержание гарантий не обнародовано, а обсуждение проходит в закрытом дипломатическом формате.
