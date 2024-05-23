Радио1
Главная / Новости / Политика/ Роспуск британского парламента: сохранит ли Сунак свою должность и начнётся ли Третья мировая

Роспуск британского парламента: сохранит ли Сунак свою должность и начнётся ли Третья мировая

Песков: России безразлично, кто победит на предстоящих выборах в Великобритании
23 мая 2024, 15:03
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Великобритании 4 июля пройдут досрочные парламентские выборы.
Накануне Сунак побывал у короля Карла III, который одобрил решение о роспуске законодательного органа. Многие западные СМИ называют решение рискованным, но Сунак считает иначе. О курсе Британии после выборов, перспективах нынешнего правительства, а также о том, как переизбрание власти может сказаться на отношениях с Россией — в материале «Радио 1».

Изменятся ли отношения России и Великобритании?


Как считает специалист по истории культуры России Джеймс Пирс, новые санкции против РФ после выборов в Великобритании — маловероятны, а вот отмена ряда ограничений — даже очень. Это объясняется тем, что страна вряд ли примет решение создавать очередные неработающие санкции, когда Россия явно побеждает в зоне проведения специальной военной операции.



По мнению Пирса, следующему правительству Великобритании так или иначе придется признаться избирателям, что Украина в этой войне не выиграет, нужны переговоры с Россией. При этом в контексте военного дела у самой Британии немало проблем. Ей, как минимум, нужно реструктуризировать и модернизировать существующую армию, и, как максимум, объяснить народу, почему поддержка королевства не принесла желаемых для страны и Украины результатов.

Протестов по поводу снятий санкций с России в Британии не будет, считает эксперт. Компании быстро возобновят бизнес, аграрии — работу. Обе страны от этого только выиграют. При этом Лондон, конечно же, захочет участвовать в переговорах, учитывая его поддержку Украины.

«Исторически у лейбористов складывались хорошие отношения с Кремлем, и это даёт нам основания надеяться на улучшение ситуации. Великобритания была первым государством, признавшим СССР. ... Даже после распада СССР Тони Блэр и Гордон Браун поддерживали достаточно позитивные отношения с лидерами новой России – Борисом Ельциным, Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым», – сказал Пирс журналу «Россия в глобальной политике».

В целом же британо-российские отношения, возможно, постепенно улучшатся. Но это не отменяет множество задач, которые стоят перед будущим британским правительством. Немногие жители королевства понимают реальную ситуацию между Россией и Украиной. При этом Лондон по-прежнему не готов к поражению Украины.

Сунак рискует своим премьерством: сможет ли он одержать победу на выборах?


Мотивы своего шокирующего решения Сунак так и не объяснил. Электорат вынужден самостоятельно догадываться о причинах роспуска законодательного органа. Есть вероятность, что Сунак решил действовать, когда экономика показала вялый рост в полпроцента и инфляция немного замедлилась, считают эксперты НТВ.

Многие СМИ уверены, что Сунак пошел ва-банк. При этом, как показывают последние опросы, шансов одержать победу у консерваторов мало. Рейтинг на самой низкой отметке с конца 70-х годов — их работу одобряют лишь 19 процентов населения. По прогнозам, летом проиграют и многие министры, в том числе глава Минобороны Грант Шаппс. Он сейчас пытается накрутить себе популярность истерикой о третьей мировой войне с РФ.

А вот рядовым британцам не до войны. Многие устали от спонсирования Киева, миграционного и экономического кризиса, трудностями с медициной. Оппозиция в лице лейбористов опережает оппонента более чем на четверть.

Что ждет страну после роспуска парламента?


О странности поведения Сунака пишет и информационное агентство NewsFront. Ведь Сунак буквально на днях обещал выборы в ноябре. Все это наводит на мысль, что состояние британской экономики оставляет желать лучшего.

Некоторые СМИ считают, что Сунак решил перенести выборы, чтобы у лейбористов было меньше времени к ним подготовиться. Но это дало противоположный эффект в виде падения рейтинга консерваторов. В некоторых районах Британии больше чем на двадцать процентов.

«Сунак вчера под дождем проливным вещал на Даунинг-стрит о том, как он «спас британскую экономику», бла-бла-бла… Пытался косплеить Путина под проливным дождём, отказавшись прервать выступление или воспользоваться зонтом. Но если Путин с достоинством стоял с непокрытой головой под проливным дождём у могилы Неизвестного Солдата, то Сунак выглядел как мокрый обшарпанный котяра, с поджатым хвостом возвращающийся домой после ночных похождений», — пишет издание.

Там уверены, что кого-бы в Британии не выбрали, ничего в этой стране не изменится.

«Пустая трата времени. Которая называется почему-то демократией», — заключает издание.

Как выборы в Великобритании могут повлиять на мировую политику?


В России относительно выборов в Британии придерживаются строгого нейтралитета. Сегодня у пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова спросили, насколько выборы в королевстве интересны для Кремля и имеет ли значение результат.

«Сейчас практически невозможно усмотреть на политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам нашим двусторонних отношений», — сказал он.

Песков подчеркнул, что все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, а также вражеского отношения к РФ. В контексте общения с Россией эти выборы ничего не изменят. Это внутреннее дело Великобритании.

Читайте также:

Британский премьер Сунак признал «день позора» из-за скандала с зараженной кровью

Сунак: Лондон будет поддерживать Украину до 2030 года

Британский премьер Сунак: военная промышленность страны переходит в режим войны
#великобритания
#выборы
#парламент
Захарова предложила США обстрелять собственное посольство в Москве
Захарова назвала посольство США целью ВСУ после призыва разрешить удары по РФ
23 мая 2024, 17:31

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее в ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения.

Захарова в ответ на это указала конкретный адрес, по которому нужно разрешить ВСУ нанести удар, – Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9.

Таким образом, дипломат указала на здание американского посольства в России. Она добавила, что при необходимости детализации по автопарку американских дипломатов, следует обращаться в Департамент государственного протокола МИД РФ.

Читайте также:

США начали подготовку Украины к ядерной катастрофе

Захарова в шутку побеспокоилась за состояние Бербок

«Сатанеют»: Захарова задалась вопросом о влиянии Запада на политиков других стран
#мария захарова
#мид рф
#сша
#посольство
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы сами должны определить легитимность Зеленского, заявил Песков
23 мая 2024, 17:20

Украинцы должны сами определять легитимность своего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что граждане должны самостоятельно определится с тем, сохраняется ли легитимность президента путём решения Конституционного суда или иным способом.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, а проведение выборов президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам самого Зеленского, выборы в настоящее время «несвоевременны».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны будут ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Читайте также:

В ООН прокомментировали легитимность Зеленского

Зеленский высказался о своей легитимности

Депутат Новиков заявил о необходимости доказательств легитимности Зеленского
#владимир зеленский
#президент
#украина
#политика
#дмитрий песков
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо
23 мая 2024, 16:06

Фото: iStock/Diy13

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе их телефонного разговора припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.
Он пояснил, что его собеседник перечислил целый ряд мер, которые будет быть приняты западными партнёрами в случае преодоления вето на закон об иноагентах.

Еврокомиссар указал на инцидент, произошедший с Фицо и призвал быть очень острожными.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Грузии введением санкционных ограничений в ответ на принятие закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов ответных мер, но то, что они будут предприняты, если Грузия не пересмотрит свой решение, – это факт.

Читайте также:

Власти Грузии высказались об украинизации страны и открытии второго фронта против России

Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС

Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна
#грузия
#безопасность
#роберт фицо
#словакия
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин посетит Узбекистан с официальным визитом
Путин посетит Узбекистан 26-27 мая
23 мая 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 26-27 мая с государственным визитом прибудет в Узбекистан. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Говоря о предстоящих заграничных поездках Путина, он указал на визит в Белоруссию, который назначен на 23-24 мая, и поездку в Узбекистан в воскресенье-понедельник.

В четверг 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию. В Кремле он встретился с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсудят перспективы и состояние двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. После переговоров встреча продолжится в формате рабочего завтрака. А по итогам состоится подписание документов.

Читайте также:

Путин отправится в Белоруссию с официальным визитом

Путин научил короля Бахрейна пользоваться наушником

Путин разрешил использовать американское имущество в России
#владимир путин
#россия
#узбекистан
#встреча
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин разрешил использовать американское имущество в России
Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба
23 мая 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, который был причинён России в связи с недружественными действиями Соединённых Штатов.

Согласно решению президента, правообладатель из России теперь имеет право судиться по российским законам для установления незаконного изъятия американскими властями имущества.

А американское имущество теперь, согласно указу президента, может быть использовано в качестве компенсации ущерба от изъятия имущества России в США.

Читайте также:

Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию

Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы

Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
#владимир путин
#указ
#россия
#сша
#имущество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкие и французские ультраправые партии поссорились из-за слов об офицерах СС
Слова политика Кра об офицерах СС вызвали споры у правых партий ФРГ и Франции
23 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Крайне правая партия Франции «Национальное объединение» поссорилась с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) перед выборами в Европарламент из-за слов члена АдГ Максимилиана Кра об офицерах СС. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что французы посчитали слишком рискованным объединение с немецкой партией на выборах на фоне нацистского и шпионского скандалов ведущего кандидата от АдГ Максимилиана Кра. При этом уточняется, что в настоящее время обе партии лидируют в своих странах и объединившись совместными усилиями могли бы вернуть порядка 50 депутатов в Европарламент.

При потенциальном отсутствии у немецкой партии политической группы, она не получит доступа к тем миллионам евро, которые поступают из бюджета Евросоюза, доступного количества времени для выступлений на пленарных заседаниях парламента, а также престижа принадлежности к одной из политических семей Европарламента.

Читайте также:

Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»

В Великобритании назначили дату проведения всеобщих выборов

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
#германия
#франция
#партия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Республика Сербская предложит мирный раздел Боснии и Герцеговины
Республика Сербская предложил соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины
23 мая 2024, 14:32

Фото: iStock/rarrarorro

Республика Сербская в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент республики Милорад Додик.
Днём ранее он сообщил, что правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) предложит хорватско-мусульманской часть страны мирное расформирование Боснии и Герцеговины в связи с продвижением 23 мая резолюции о геноциде в Сребренице на Генассамблее ООН.

Додик отметил, что с сегодняшнего дня начнётся предложение формального решения о необходимости мирного разграничения. Затем будут разъяснены политические полномочия в разных частях страны с сохранением нынешней модели функционирования хозяйства.

Глава республики подчеркнул, что сербский народ больше не может жить в нынешней Боснии и Герцеговине.

По его словам, бошняки (славяне-мусульмане), которые проталкивали резолюцию о геноциде в Сребренице, ​тем самым ​незаконно унизили сербов.

Читайте также:

Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской

Стали известны причины агрессивного подхода к Республике Сербской со стороны Запада

Вучич допустил роспуск Республики Сербской из-за геноцида
#политика
#сербия
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова
23 мая 2024, 14:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что немецкие власти упорно отказываются на официальном уровне признавать актами геноцида народов СССР преступления против человечности, совершённые Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны.

По словам Захаровой, на это указывает недавний ответ МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием.

Отметим, что Берлин признал геноцидом преступления, совершённые в эпоху колониализма. Однако такое же решение по-прежнему не принято в отношении действий Третьего рейха, направленным против мирного советского населения.

Читайте также:

Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

В Германии заявили, что принимают ответственность за блокаду Ленинграда

В Московской области проживают 638 жителей блокадного Ленинграда
#блокада ленинграда
#германия
#россия
#ссср
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин научил короля Бахрейна пользоваться наушником
Путин помог королю Бахрейна разобраться с устройством для перевода
23 мая 2024, 13:50

Фото: сайт Кремля

Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой начались с заминки. Королю Бахрейна понадобилось около минуты, чтобы разобраться, как пользоваться наушником для перевода. Об этом пишет ТАСС.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин начали переговоры в Кремле. Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Президент и король расположились в креслах напротив друг друга. По традиции, российский президент первым начал разговор. Он поприветствовал короля, но ему пришлось взять паузу, поскольку тот не смог с первого раза надеть наушник для синхронного перевода. Путин продемонстрировал ему, как пользоваться устройством.


Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, и гуманитарной областях. После беседы переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам состоится подписание совместных документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России

«Строго по плану»‎: Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области

Путин отправится в Белоруссию с официальным визитом
#владимир путин
#президент
#традиции
#встреча
#рф
#служба
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф