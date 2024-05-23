Роспуск британского парламента: сохранит ли Сунак свою должность и начнётся ли Третья мировая

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Великобритании 4 июля пройдут досрочные парламентские выборы.
Накануне Сунак побывал у короля Карла III, который одобрил решение о роспуске законодательного органа. Многие западные СМИ называют решение рискованным, но Сунак считает иначе. О курсе Британии после выборов, перспективах нынешнего правительства, а также о том, как переизбрание власти может сказаться на отношениях с Россией — в материале «Радио 1».
Как считает специалист по истории культуры России Джеймс Пирс, новые санкции против РФ после выборов в Великобритании — маловероятны, а вот отмена ряда ограничений — даже очень. Это объясняется тем, что страна вряд ли примет решение создавать очередные неработающие санкции, когда Россия явно побеждает в зоне проведения специальной военной операции.
По мнению Пирса, следующему правительству Великобритании так или иначе придется признаться избирателям, что Украина в этой войне не выиграет, нужны переговоры с Россией. При этом в контексте военного дела у самой Британии немало проблем. Ей, как минимум, нужно реструктуризировать и модернизировать существующую армию, и, как максимум, объяснить народу, почему поддержка королевства не принесла желаемых для страны и Украины результатов.
Протестов по поводу снятий санкций с России в Британии не будет, считает эксперт. Компании быстро возобновят бизнес, аграрии — работу. Обе страны от этого только выиграют. При этом Лондон, конечно же, захочет участвовать в переговорах, учитывая его поддержку Украины.
В целом же британо-российские отношения, возможно, постепенно улучшатся. Но это не отменяет множество задач, которые стоят перед будущим британским правительством. Немногие жители королевства понимают реальную ситуацию между Россией и Украиной. При этом Лондон по-прежнему не готов к поражению Украины.
Мотивы своего шокирующего решения Сунак так и не объяснил. Электорат вынужден самостоятельно догадываться о причинах роспуска законодательного органа. Есть вероятность, что Сунак решил действовать, когда экономика показала вялый рост в полпроцента и инфляция немного замедлилась, считают эксперты НТВ.
Многие СМИ уверены, что Сунак пошел ва-банк. При этом, как показывают последние опросы, шансов одержать победу у консерваторов мало. Рейтинг на самой низкой отметке с конца 70-х годов — их работу одобряют лишь 19 процентов населения. По прогнозам, летом проиграют и многие министры, в том числе глава Минобороны Грант Шаппс. Он сейчас пытается накрутить себе популярность истерикой о третьей мировой войне с РФ.
А вот рядовым британцам не до войны. Многие устали от спонсирования Киева, миграционного и экономического кризиса, трудностями с медициной. Оппозиция в лице лейбористов опережает оппонента более чем на четверть.
О странности поведения Сунака пишет и информационное агентство NewsFront. Ведь Сунак буквально на днях обещал выборы в ноябре. Все это наводит на мысль, что состояние британской экономики оставляет желать лучшего.
Некоторые СМИ считают, что Сунак решил перенести выборы, чтобы у лейбористов было меньше времени к ним подготовиться. Но это дало противоположный эффект в виде падения рейтинга консерваторов. В некоторых районах Британии больше чем на двадцать процентов.
Там уверены, что кого-бы в Британии не выбрали, ничего в этой стране не изменится.
В России относительно выборов в Британии придерживаются строгого нейтралитета. Сегодня у пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова спросили, насколько выборы в королевстве интересны для Кремля и имеет ли значение результат.
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Изменятся ли отношения России и Великобритании?
Как считает специалист по истории культуры России Джеймс Пирс, новые санкции против РФ после выборов в Великобритании — маловероятны, а вот отмена ряда ограничений — даже очень. Это объясняется тем, что страна вряд ли примет решение создавать очередные неработающие санкции, когда Россия явно побеждает в зоне проведения специальной военной операции.
По мнению Пирса, следующему правительству Великобритании так или иначе придется признаться избирателям, что Украина в этой войне не выиграет, нужны переговоры с Россией. При этом в контексте военного дела у самой Британии немало проблем. Ей, как минимум, нужно реструктуризировать и модернизировать существующую армию, и, как максимум, объяснить народу, почему поддержка королевства не принесла желаемых для страны и Украины результатов.
Протестов по поводу снятий санкций с России в Британии не будет, считает эксперт. Компании быстро возобновят бизнес, аграрии — работу. Обе страны от этого только выиграют. При этом Лондон, конечно же, захочет участвовать в переговорах, учитывая его поддержку Украины.
«Исторически у лейбористов складывались хорошие отношения с Кремлем, и это даёт нам основания надеяться на улучшение ситуации. Великобритания была первым государством, признавшим СССР. ... Даже после распада СССР Тони Блэр и Гордон Браун поддерживали достаточно позитивные отношения с лидерами новой России – Борисом Ельциным, Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым», – сказал Пирс журналу «Россия в глобальной политике».
В целом же британо-российские отношения, возможно, постепенно улучшатся. Но это не отменяет множество задач, которые стоят перед будущим британским правительством. Немногие жители королевства понимают реальную ситуацию между Россией и Украиной. При этом Лондон по-прежнему не готов к поражению Украины.
Сунак рискует своим премьерством: сможет ли он одержать победу на выборах?
Мотивы своего шокирующего решения Сунак так и не объяснил. Электорат вынужден самостоятельно догадываться о причинах роспуска законодательного органа. Есть вероятность, что Сунак решил действовать, когда экономика показала вялый рост в полпроцента и инфляция немного замедлилась, считают эксперты НТВ.
Многие СМИ уверены, что Сунак пошел ва-банк. При этом, как показывают последние опросы, шансов одержать победу у консерваторов мало. Рейтинг на самой низкой отметке с конца 70-х годов — их работу одобряют лишь 19 процентов населения. По прогнозам, летом проиграют и многие министры, в том числе глава Минобороны Грант Шаппс. Он сейчас пытается накрутить себе популярность истерикой о третьей мировой войне с РФ.
А вот рядовым британцам не до войны. Многие устали от спонсирования Киева, миграционного и экономического кризиса, трудностями с медициной. Оппозиция в лице лейбористов опережает оппонента более чем на четверть.
Что ждет страну после роспуска парламента?
О странности поведения Сунака пишет и информационное агентство NewsFront. Ведь Сунак буквально на днях обещал выборы в ноябре. Все это наводит на мысль, что состояние британской экономики оставляет желать лучшего.
Некоторые СМИ считают, что Сунак решил перенести выборы, чтобы у лейбористов было меньше времени к ним подготовиться. Но это дало противоположный эффект в виде падения рейтинга консерваторов. В некоторых районах Британии больше чем на двадцать процентов.
«Сунак вчера под дождем проливным вещал на Даунинг-стрит о том, как он «спас британскую экономику», бла-бла-бла… Пытался косплеить Путина под проливным дождём, отказавшись прервать выступление или воспользоваться зонтом. Но если Путин с достоинством стоял с непокрытой головой под проливным дождём у могилы Неизвестного Солдата, то Сунак выглядел как мокрый обшарпанный котяра, с поджатым хвостом возвращающийся домой после ночных похождений», — пишет издание.
Там уверены, что кого-бы в Британии не выбрали, ничего в этой стране не изменится.
«Пустая трата времени. Которая называется почему-то демократией», — заключает издание.
Как выборы в Великобритании могут повлиять на мировую политику?
В России относительно выборов в Британии придерживаются строгого нейтралитета. Сегодня у пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова спросили, насколько выборы в королевстве интересны для Кремля и имеет ли значение результат.
«Сейчас практически невозможно усмотреть на политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам нашим двусторонних отношений», — сказал он.Песков подчеркнул, что все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, а также вражеского отношения к РФ. В контексте общения с Россией эти выборы ничего не изменят. Это внутреннее дело Великобритании.
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Алёна Самарева