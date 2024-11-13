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Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен написал в социальной сети X, что настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой.
Согласно мнению профессора, решение военизировать Финляндию против РФ вступлением в альянс и подписанием военного соглашения с Соединенными Штатами стало «самым ужасным» с момента раздела Германии в 1945 году.
Малинен призвал вывести американский военный контингент с территории Финляндии.
Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в блок стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими государствами собственных интересов.
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Малинен призвал вывести американский военный контингент с территории Финляндии.
Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в блок стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими государствами собственных интересов.
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Екатерина Коршунова