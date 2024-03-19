Финляндия безвозмездно передаст Украине боевые катера

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Власти Финляндии приняли решение о безвозмездной передаче Украине боевых военных катеров. Об этом пишет «Интерфакс».
Транспортировка катеров будет осуществляться через Румынию, президент страны Клаус Йоханнис уже согласовал такое решение.
Ранее сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Также было принято решение об открытии в Румынии центра подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучаться украинские военнослужащие.
Власти Финляндии не раскрывают подробное содержание военной помощи Украине и в каком количестве будут направлены боевые катера.
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«Румыния также обучит около 50 украинских солдат, как пользоваться катерами», — сообщил во вторник финляндский портал Yle со ссылками на румынскую новостную программу Observer и военный новостной сайт Monitorul Apararii si Securitaritatii.
Власти Финляндии не раскрывают подробное содержание военной помощи Украине и в каком количестве будут направлены боевые катера.
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Мария Федоровцева