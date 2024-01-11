RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ

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Вашингтон будет вынужден поставить Финляндии большое количество оружия для усиления границы НАТО с Россией. Страна Суоми станет, вероятно, наиболее желанным кандидатом на получение американского вооружения.
Аналитик также уверена, что вслед за авиационной техникой скоро последует и тяжёлая наземная. Она полагает, что следующим шагом будет поставка Соединёнными Штатами Финляндии танков M1A1 Abrams. В заключение эксперт отметила протяжённую границу между Финляндией и Россией, для защиты которой потребуется много техники и вооружений.
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