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RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ

11 января 2024, 12:19
Фото: istockphoto/Ahmed Zaggoudi

Фото: istockphoto/Ahmed Zaggoudi

Вашингтон будет вынужден поставить Финляндии большое количество оружия для усиления границы НАТО с Россией. Страна Суоми станет, вероятно, наиболее желанным кандидатом на получение американского вооружения.

Об этом в своей статье для портала RealClearDefence пишет старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. В своём материале она отмечает, что финская армия уже в самое ближайшее время получит на вооружение от Пентагона 64 новейших истребителя пятого поколения F-35A. По словам эксперта, этот самолёт на отличном счету в НАТО из-за его высоких разведывательных возможностей.

Аналитик также уверена, что вслед за авиационной техникой скоро последует и тяжёлая наземная. Она полагает, что следующим шагом будет поставка Соединёнными Штатами Финляндии танков M1A1 Abrams. В заключение эксперт отметила протяжённую границу между Финляндией и Россией, для защиты которой потребуется много техники и вооружений.

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Путин посетил анимационную студию «Мечталёт» в Хабаровске
11 января 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил анимационную студию «Мечталёт». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это первая дальневосточная анимационная студия, которая стремится к созданию конкурентоспособного контента для международного рынка.

Анимационная студия была открыта в Хабаровске в 2018 году. Уже через год после открытия на ней были созданы шесть короткометражных мультфильмов и была начата работа над анимационным сериалом «Спина к спине». Он был готов в 2020 году, когда вышел на стриминговые сервисы и телеканалы в России, Китае и Казахстане.

В настоящее время студия, получившая финансирование от министерства культуры, работает над продолжением мультсериала «Спина к спине», а также реализует полнометражную картину «Невельской» и сериал для подростков.

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Спецслужбы США проведут тренинги по разжиганию вражды в России
СВР: спецслужбы США 16 февраля проведут в Риге семинар по разжиганию вражды в РФ
11 января 2024, 11:34

Фото: iStock/Racide

Спецслужбы США готовят семинары под дипломатическим прикрытием для разжигания вражды в России накануне президентских выборов. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Отмечается, что первые семинары запланированы на 16-18 февраля. Они состоятся в Риге. Известно, что наставниками выступят сотрудники американских спецслужб, которые работают в посольствах США в Москве и Риге.

В СВР добавили, что выяснить, кто выступил слушателями этих семинаров будет достаточно просто.

В российском ведомстве также подчеркнули, что перед президентскими выборами в России американские службы будут всеми способами разжигать вражду в стране.

Российская спецслужба уверяет, что Госдеп рассчитывает должным образом «обработать» российских выпускников американских образовательных и культурных программ, которых насчитывается более 80 тысяч. Они, по задумке, станут заменой бежавшей из России оппозиции.

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«Приблизился к США, не покидая РФ»: зачем Путин посетил Чукотку, главные заявления
Льготы, маткапитал и СВО: главные заявления Путина во время визита на Чукотку
11 января 2024, 11:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после новогодних праздников отправился в один самых отдаленных регионов России — на Чукотку. Визит стал первым за время его президентства. Какие заявления сделал глава государства, какие льготы ждут жителей Дальнего Востока и почему его поездка в регион вызвала опасения у западных СМИ, читайте в материале «Радио 1».

Владимир Путин впервые посетил Чукотку


В последний раз Чукотка встретила президента России в 2008-м году, однако тогда им был Дмитрий Медведев. Владимир Путин прибыл в регион впервые, но прежде неоднократно заявлял о своем намерении отправиться с визитом на Дальний Восток.

От аэропорта до столицы Анадырь президент доехал на автомобиле, а затем продолжил маршрут на специальном транспорте – снегоболотоходе, который используется для перемещения по зыбким и труднопроходимым поверхностям.


Песков раскритиковал снегоболотоход «Хищник»


Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поездку Путина рискованной, так как зимник, которым воспользовался глава государства еще официально не открыт.
«Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он.

Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, пояснил спикер Кремля.


Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова
Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова

Пресс-секретарь президента России также посоветовал производителям снегоболотохода «Хищник», на котором передвигался Владимир Путин, довести машину до ума.

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят. Но вот наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — сказал Песков журналистам.

Путин посетил тепличный комплекс на Чукотке


Глава государства сперва посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, где круглый год выращиваются овощи, которыми снабжаются жители региона.

«Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так всё ясно, но, когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику — начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут, — поделился впечатлениями Путин на встрече с местными жителями.

Путин рассказал о новых льготах во время первого визита на Чукотку


Во время общения президента с жителями Чукотки, поднималась тема поддержки многодетных семей.

Налоговые льготы


Владимир Путин поддержал предложение освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье. Он заверил, что возможность реализовать инициативу есть и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Также президент не исключил, что в для жителей региона могут быть введены льготы на покупку автомобиля, однако это коснется многодетных семей.

Материнский капитал


К озвученному предложению об использовании материнского капитала для приобретения автомобиля Владимир Путин отнесся отрицательно. Он уверен, что это может навредить интересам детей, так как цель капитала изначально состояла в улучшении жилищных условий семей. Президент подчеркнул, что потребностей у многодетных семей всегда много, они касаются и здоровья, и образования, и других сфер.

«Я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — заявил Путин.

СВО


Главе государства сообщили о проблемах с отпусками для раненых бойцов СВО. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время ситуация исправляется. Он также добавил, что отпуск, который не удалось отгулять бойцам, не должен «сгорать». Кроме того, президент прокомментировал задержки с выплатами некоторым участникам СВО, назвав прецеденты бюрократическими сбоями.

«Все финансируется в абсолютно полном объеме. Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев», — заявил президент.

Путин обсудит планы развития дальневосточных городов
Путин обсудит планы развития дальневосточных городов


Владимир Путин также попросил предоставить ему конкретные примеры и пообещал передать их руководству Минобороны РФ.

Поведение Путина на Чукотке вызвало негодование на Западе


Запад расценил визит президента России на Чукотку как насмешку. Об этом пишут авторы статьи, опубликованной в издании Daily Mail. Поездка российского лидера состоялась в то время, когда отношения США и России находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Более того, Путин совершил визит в регион, который находится в 55 милях от США, подчеркнули журналисты.

Авторы материала уверены, что своей поездкой на Дальний Восток Владимир Путин фактически продемонстрировал, что он может подобраться к США, даже не покидая границ РФ.

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В ЦИК сообщили о числе кандидатов, участвующих в избирательной кампании
Памфилова: в избирательной кампании в данный момент числятся 11 кандидатов
11 января 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В избирательной кампании в данный момент участвуют 11 кандидатов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что из 11 кандидатов восемь выдвинуты политическими партиями, а ещё твое являются самовыдвиженцами.

Памфилова подчеркнула, что сейчас есть у трое официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

Окончательное решение о регистрации всех кандидатов в президенты РФ будет принято ЦИК до 10 февраля.

Напомним, что президентские выборы в России пройдёт в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

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Нарышкин: США хотят сделать из российских студентов по обмену «пятую колонну»
11 января 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Соединённые Штаты намерены создать в России «пятую колонну» для раскачивания ситуации внутри страны. Для этого они планируют активизировать работу с россиянами, которые являются стипендиатами американских программ обмена.
Об этом сегодня, 11 января, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он сообщил, что, по оценкам Госдепартамента США, в американских образовательных и культурных программах участвовали порядка 80 тысяч студентов из России. Именно из их числа американцы и намерены готовить замену несистемной оппозиции в РФ, передает РИА Новости.

По данным СВР, действия по вербовке российских студентов, проходящих обучение в США, будут активизированы именно накануне президентских выборов в России. В задачу этой новой «пятой колонны» будут входить разжигание межнациональной, межэтнической и межконфессиональной розни, дискредитация властей страны, а также вмешательство в ход выборов президента РФ.

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«Следующий после Господа»: Путин пошутил о позиции Дегтярёва в иерархии
Путин пошутил, что губернатор Дегтярёв идет после Господа в иерархии
11 января 2024, 10:43

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин в ходе общения с предпринимателями в Хабаровском крае пошутил, что губернатор региона Михаил Дегтярёв занимает высокое место в иерархии – «следующий за Господом».
Акционер хабаровской птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала президенту, что в прошлом году на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, что привело к уничтожению более полумиллиона кур.

В завершение рассказа Кузнецова подчеркнула, что «с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» фабрике удалось произвести 25 миллионов яиц в декабре 2023 года.

Комментируя слова акционера птицефабрики Путин обратился к губернатору региона, заявив, что он занимает высокое место в иерархии. Президент подчеркнул, что Дегтярёв идёт следующим после Господа.

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#владимир путин
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«Победа близка»: В США признали скорое поражение Украины
WP: Путин чувствует, что победа на Украине близка
11 января 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Российские лидер Владимир Путин чувствует приближение победы в спецоперации, об этом пишет журналист Ли Хокстейдер для издания The Washington Post.
«Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — прокомментировал ситуацию Хокстейдер.

Обозреватель напомнил, что российскую экономику оперативно поставили на новые рельсы, в то время как западное терпение подходит к концу. Оптимистично настроенных в отношении поддержки Киева становится всё меньше.

На фоне усталости союзников Украины от непрекращающегося конфликта, ВСУ были вынуждены занять оборонительную позицию без возможности предпринимать наступательные операции.

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#сша
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#владимир путин
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Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова
11 января 2024, 10:24

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Предприятие, выпускающее снегоболотоход «Хищник», учтёт замечания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор завода Максим Мезенин.
Ранее Песков, в ходе рабочего визита на Чукотку, сделал замечание производителям снегоболотохода «Хищник», поскольку у машины наблюдаются недочёты в работе рулевого колеса и коробки передач. А двигатель работает отлично, но выяснилось, что он импортный. Пресс-секретарь президента посоветовал провести доработку машины.

Мезенин подчеркнул, что предприятие всегда принимает критику и работает над усовершенствованием своей техники. Он добавил, что в России в настоящее время порядка 160 предприятий занимаются производством вездеходов, поэтому наблюдается высокая конкуренция.

Также он отметил, что на снегоболотоходы устанавливаются импортные двигатели, поскольку ни в России, ни в Белоруссии пока что нет подходящих аналогов.

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Путин пообещал посетить Курильские острова
11 января 2024, 10:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Курильские острова. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока, которая проходит в Хабаровске.
Напомним, что 11 января Путин прибыл с рабочим визитом в Хабаровский край. В ходе посещения региона глава государства проведёт совещания по развитию дальневосточных городов. Также у него запланирована встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

В рамках встречи с местными предпринимателями Путин обсуждает перспективы развития бизнеса в регионе.

Кроме того, в планах у российского лидера посещение местной мультипликационной студии, в которой он обсудит с руководством создание креативных кластеров.

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