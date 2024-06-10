Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия

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Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений. Об этом пишет общественный вещатель Yle со ссылкой на главу отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканена.
Сообщается, что Хейсканен рассказал об отправке последних новинок финской оборонной промышленности. Отмечается, что некоторые из них находятся на стадии разработки.
Ранее, Финляндия направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант», — пишет Yle.
Ранее, Финляндия направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова