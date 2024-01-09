Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией

Фото: iStock/Iri-s
Власти Финляндии планируют и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, однако для этого необходимы юридические обоснования. По информации Helsingin Sanomat, с этой целью могут быть использованы разведданные.
В публикации говорится, что правительство может сослаться на разведданные, согласно которым, если пункты пропуска откроют, Россия якобы позволит пересечь границу с Финляндией большому количеству просителей убежища.
Читайте также:
В правительстве спрогнозировали последствия закрытия границы с Финляндией
На участке подводного кабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией случился сбой
Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Диана Аванесян