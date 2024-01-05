На участке подводного кабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией случился сбой

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«На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт», - сказано в сообщении на сайте Fingrid.
Ранее сообщалось, что баржа с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост, который находится на границе Сербии и Хорватии, и затонула в реке Дунай.
Радио и телевидение Сербии сообщает, что баржу Lola 5 из австрийского города Линц в сербское Смедерево толкал буксир Antonia, шедший под немецким флагом. Примерно в полночь по местному времени баржа ударила в опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского Илок.
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