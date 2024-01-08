В правительстве спрогнозировали последствия закрытия границы с Финляндией

Фото: iStock/naumoid
Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко спрогнозировала последствия закрытия границы с Финляндией.
По её словам, это не принесёт никакого ущерба российской экономике. По словам Абрамченко, действия Финляндии – это следствие непродуманной политики Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.
Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.
Читайте также:
Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Минфин ФРГ: Германия платит половину всей европейской помощи Киеву
Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти
«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов. Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать», —высказала своё мнение Виктория Абрамченко.
По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.
Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.
Читайте также:
Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Минфин ФРГ: Германия платит половину всей европейской помощи Киеву
Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти
Мария Фирсова