Финляндия и Швеция несут все больше угроз безопасности России – МИД

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Действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
«Отмечаем стремление руководства этих государств в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО», – отметил он.
По мнению Беляева, планы по размещению штаб-квартиры альянса в Финляндии и активное участие страны в стратегических военных учениях НАТО создают дополнительные угрозы безопасности России.
Дипломат резюмировал, что Москва продолжает внимательно следить за процессом интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.
Ранее сообщалось, что следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.
6 мая было объявлено, что в Эстонии начались военные учения «Весенний шторм», в которых принимают участие 15 стран. Учения будут проходить в западной части страны и на островах до 17 мая.
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Александр Климов