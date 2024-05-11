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Финляндия и Швеция несут все больше угроз безопасности России – МИД

11 мая 2024, 06:20
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей ​Беляев.
«Отмечаем стремление руководства этих государств в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО», – отметил он.

По мнению Беляева, планы по размещению штаб-квартиры альянса в Финляндии и активное участие страны в стратегических военных учениях НАТО создают дополнительные угрозы безопасности России.



Дипломат резюмировал, что Москва продолжает внимательно следить за процессом интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее сообщалось, что следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

6 мая было объявлено, что в Эстонии начались военные учения «Весенний шторм», в которых принимают участие 15 стран. Учения будут проходить в западной части страны и на островах до 17 мая.

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В США раскрыли возможных заказчиков покушения на Зеленского
11 мая 2024, 05:28

Фото: iStock/aruba200

Покушение на президента Украины Владимира Зеленского было организовано внутренними врагами, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший аналитик ЦРУ Ларр Джонсон.
Эксперт сомневается, что организаторами покушения были американские спецслужбы, но допускает, что они могли приложить руку к устранению украинского лидера. У Зеленского много врагов в армии, и они могли быть инициаторами убийства, считает он.

В частности, Джонсон считает, что потенциальными заказчиками могли быть неонацистские группировки и солдаты, лояльные бывшему командующему украинской армией Валерию Залужному. В качестве еще одного исполнителя покушения Джонсон назвал мэра Киева Виталия Кличко. Аналитик отметил, что мэр активно контактировал с администрацией США как потенциальный преемник нынешнего главы украинского государства.

«Он (Зеленский. – прим. «Радио 1») имеет дело с серьезными внутренними усобицами», – заключил экс-агент ЦРУ.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со службой контрразведки объявила о срыве планов по устранению представителей военно-политического руководства Украины, в том числе Зеленского. Как сообщалось, покушение якобы готовилось на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова**.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
#кирилл буданов
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#украина
#всу
#сша
#киев
#убийство
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Названо условие вступления Украины в НАТО
11 мая 2024, 05:14

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания конфликта на ее территории, сообщает YouTube-канал ТСН.
«Как человек, который находится на Украине, и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО», – высказался он.

В то же время, по словам Йегера, членство Украины в альянсе в настоящее время «нереально».

Дипломат добавил, что Киев поддерживают за «отстаивание своей независимости», но вопрос о членстве в альянсе должен решаться после окончания конфликта.

Ранее координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал успехи России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#украина
#фрг
#германия
#нато
#посол
#конфликт
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В Израиле назвали предполагаемое местонахождение лидера ХАМАС
11 мая 2024, 04:37

Фото: iStock/Gilnature

Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар может находиться в подземных туннелях города Хан-Юнис, сообщила Газета Times of Israel, ссылаясь на двух израильских чиновников.
Опрошенные газетой официальные лица не смогли точно сказать, где находится Синвар. Однако они поделились информацией, имеющейся у израильской разведки.

«Они сослались на недавние оценки разведки, которые определили его местоположение в подземных тоннелях в районе Хан-Юниса, около пяти миль к северу от Рафаха», – сказано в статье.

В феврале Израиль рассказал о возможном нахождении лидера ХАМАС в лабиринте подземных туннелей на юге сектора Газа. Представители США согласились с оценкой Израиля того, что Синвар скрывается под землей в своем родном городе и окружен заложниками.

В конце апреля газета New Arab сообщила, что Яхья Синвар выбрался из туннелей и проинспектировал сектор Газа.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#чиновники
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В Швейцарии отказались признавать поддержку Украины как нарушение нейтралитета
11 мая 2024, 04:30

Фото: iStock/william87

Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось рассматривать поддержку Украины как отклонение от нейтралитета страны, передает агентство Reuters.
Ведомство также подчеркнуло, что организация конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине по просьбе Киева не повлияет на статус нейтралитета Берна.

«Быть нейтральными не значит быть безразличными. (...) Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», – заявили в МИД.

В то же время авторы материала не согласились с заявлением швейцарского МИДа. По их мнению, предстоящий саммит по Украине показывает, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.

Международная мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет присутствовать на саммите, посвященном рассмотрению «формулы мира».

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#швейцария
#россия
#саммит
#мид
#мария захарова
#украина
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Американская администрация признала успех России на Украине
11 мая 2024, 04:10

Фото: iStock/rarrarorro

Координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высоко оценил успехи России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает информационное агентство ТАСС.
«Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе», – заявил представитель американской администрации во время брифинга.

Ранее Кирби перечислил причины, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) «теряют инициативу» в конфликте. Он объяснил ухудшающееся положение украинской армии нехваткой американского оружия.

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Welt: признание Туска о военных НАТО на Украине выгодно для России
#украина
#сша
#россия
#сво
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Welt: признание Туска о военных НАТО на Украине выгодно для России
11 мая 2024, 03:22

Фото: iStick/Michele Ursi

Признание премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии войск НАТО на Украине выгодно для России, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Это, конечно, очень на руку, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном счете это Запад ведет против России гибридную войну, что Запад ведет войну против России руками украинцев», – заявил журналист.

Ранее Туск сообщил, что войска НАТО размещены на Украине. В то же время он подчеркнул, что страны альянса не желают напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказывание польского премьер-министра подтверждает, что Запад ведет гибридную войну против России.

Ранее МИД РФ заявил, что Британия прилагает усилия к повышению градуса конфронтации России и Запада.

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#нато
#украина
#польша
#мид рф
#мария захарова
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Владимир Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений
11 мая 2024, 03:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых ведущих управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.
В частности, во ФСИН будет создано Главное управление собственной безопасности. Ранее в организационной структуре ФСИН существовало просто управление безопасности.

Кроме того, назначены четыре новые должности начальников ключевых ведомств по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Краснодарскому краю. Таким образом, количество региональных центров Федеральной службы исполнения наказаний увеличится с 11 до 15. Кроме того, будет создан отдел по работе с личным составом.

В апреле сообщалось, что ФСИН разрабатывает новую модель специальной одежды для заключенных. Она призвана гуманизировать тюрьмы.

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#краснодарский край
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В США указали на сигнал Путина о готовности применить ядерное оружие
11 мая 2024, 02:34

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену», – высказался американский эксперт.

По словам бывшего разведчика, российские учения с применением ядерного оружия показывают, что Москва готова использовать любое оружие для защиты своих интересов.

«Русские не шутят, они не блефуют», – добавил Риттер.

Ранее бывший сотрудник американской разведки ранее оценил военный потенциал России и подчеркнул, что вооруженные силы страны способны уничтожить Украину за один день. Как отметил Риттер, в настоящее время российские войска одерживают победу на поле боя, и нет никаких причин менять тактику.

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#украина
#сша
#россия
#ядерное оружие
#владимир путин
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МИД РФ: Британия продолжает повышать градус конфронтации
11 мая 2024, 02:19

Фото: iStock/shipov

Великобритания не намерена отказываться от курса на конфронтацию с Россией и прилагает все усилия для повышения уровня противостояния, заявил в интервью агентству ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Он высказался об объявленных Лондоном 8 мая антироссийских санкциях, включая высылку военных чиновников, проходящих службу в России, и аннулирование дипломатического статуса ряда объектов российской собственности.

«Очевидно, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать существенные усилия для повышения градуса конфронтации», – отметил Беляев.

Ранее бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Запад должен занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Кэмерон также отметил, что Запад «не усволи урок» из военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, западные страны должны осознать, что их нерешительность только сделает решительными «авторитарных противников».

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