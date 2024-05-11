МИД РФ: Британия продолжает повышать градус конфронтации

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Великобритания не намерена отказываться от курса на конфронтацию с Россией и прилагает все усилия для повышения уровня противостояния, заявил в интервью агентству ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Он высказался об объявленных Лондоном 8 мая антироссийских санкциях, включая высылку военных чиновников, проходящих службу в России, и аннулирование дипломатического статуса ряда объектов российской собственности.
Ранее бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Запад должен занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.
Кэмерон также отметил, что Запад «не усволи урок» из военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, западные страны должны осознать, что их нерешительность только сделает решительными «авторитарных противников».
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«Очевидно, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать существенные усилия для повышения градуса конфронтации», – отметил Беляев.
Ранее бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Запад должен занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.
Кэмерон также отметил, что Запад «не усволи урок» из военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, западные страны должны осознать, что их нерешительность только сделает решительными «авторитарных противников».
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Александр Климов