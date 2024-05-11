Названо условие вступления Украины в НАТО

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Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания конфликта на ее территории, сообщает YouTube-канал ТСН.
«Как человек, который находится на Украине, и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО», – высказался он.
В то же время, по словам Йегера, членство Украины в альянсе в настоящее время «нереально».
Дипломат добавил, что Киев поддерживают за «отстаивание своей независимости», но вопрос о членстве в альянсе должен решаться после окончания конфликта.
Ранее координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал успехи России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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Александр Климов