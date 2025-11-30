Китайские корабли опасно приблизились к берегам Тайваня

30 ноября 2025, 07:01

ВС Тайваня зафиксировали десятки китайских кораблей вблизи острова

Фото: istockphoto / tycobonnie

За минувшие сутки к берегам Тайваня приблизились 27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявили в пресс-службе вооруженных сил островного государства.





По ее данным, 25 самолетов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и появились на радарах системы противовоздушной обороны. В настоящий момент сведения о боестолкновениях не поступали.



«27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня»,— говорится в сообщении ВС в соцсети X.