Китайские корабли опасно приблизились к берегам Тайваня
ВС Тайваня зафиксировали десятки китайских кораблей вблизи острова
За минувшие сутки к берегам Тайваня приблизились 27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявили в пресс-службе вооруженных сил островного государства.
По ее данным, 25 самолетов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и появились на радарах системы противовоздушной обороны. В настоящий момент сведения о боестолкновениях не поступали.
«27 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня»,— говорится в сообщении ВС в соцсети X.Ситуация между Пекином и Тайбэем обострилась в 2022 году после визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Китай выразил протест по этому поводу, увидев угрозу территориальной целостности, так как считает Тайвань одной из своих провинций.