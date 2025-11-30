Сийярто резко отреагировал на критику в адрес Орбана после поездки в Москву

30 ноября 2025, 00:36

Сийярто: венграм не нужно разрешение ЕС на поездки в Москву

Будапешт не нуждается в чьем-либо разрешении для переговоров с Москвой. Об этом в соцсети X заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.





Недавно президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Стороны обсуждали двусторонние отношения, а главной темой на повестке стала энергетическая безопасность Венгрии.



Поездка Орбана вызвала волну негодования в Европейском союзе. Однако Будапешт дал понять, что ни нуждается в наставлениях, когда речь идет о национальных интересах.



«Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков <…>, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров», — ответил Сийярто.