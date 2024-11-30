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Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за якобы угрозы со стороны России

Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за якобы угрозы со стороны России
Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Финляндия изучает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Причина такого шага заключается в мифической угрозе со стороны России.
Об этом в утренней программе общественного телевещателя Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он прямо назвал Россию главной угрозой для страны, на которую необходимо реагировать. Выход из конвенции по противопехотным минам может быть одним из вариантов такой реакции.

«Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции», — сказал финский лидер.



Впрочем, Стубб не исключил возможности того, что Финляндия может и остаться в конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. В настоящее время специалисты проводят анализ, есть ли необходимость выхода из неё. Одним из авторов гражданской инициативы по выходу Финляндии из этого соглашения стал депутат Европарламента Мика Аалтола.

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#финляндия
Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо
30 ноября 2024, 17:15

Фото: iStock/ zabelin

Террористы вошли в большое количество районов Алеппо, проинформировало командование сирийской армии.
«В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо», — сообщалось в заявлении.

Террористы пока не могут закрепиться, поскольку вооружённые силы ещё наносят удары, ожидая подкрепления.


Командование сирийской армии передало, что при сопротивлении боевикам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих Сирии. Войска провели передислокацию для сохранения жизни местных жителей и солдат — они хотят быть готовыми к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо.

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#солдат
#сирия
#контрнаступление
#армия
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В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Асада — видео
В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Сирии Асада
30 ноября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

В центре сирийского города Алеппо террористы захватили цитадель. Кроме того, они снесли памятник Хафезу Асаду, отцу нынешнего президента страны.
В настоящее время Алеппо практически полностью захвачен террористами, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бандиты взяли под свой контроль несколько правительственных зданий, штаб-квартиры полиции и органов госбезопасности. Сотни заключённых выпущены боевиками из тюрем.

Бои в городе продолжаются. Курды пока удерживают район Шейх Максуд и прилегающие кварталы. Тем временем главное командование Вооружённых сил Сирии заявило о передислокации своих частей. Необходимость такого шага продиктована большой численностью террористов и тем, что они предпринимают атаки с разных направлений.





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#сирия
#террористы
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ЦЕРН перестала сотрудничать с РФ и Белоруссией
30 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/ Jacob Wackerhausen

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прервала своё сотрудничество с НИИ из РФ и Белорусcии, передал портал Swissinfo.
«Решение стран-участниц организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой затронет, прежде всего, сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены», — отметил портал.

В ЦЕРН обратили внимание, что отсутствие ученых из РФ будет ощутимо, но у ЦЕРН есть возможность компенсировать данную убыль. Российская Федерация никогда не была страной-участницей центра, она имела особый статус государства-наблюдателя, не вносила вклад в годовой бюджет Европейской организации по ядерным исследованиям и не имела право голоса, подчеркнули в сообщении. Количество ученых из Белоруссии традиционно здесь также было небольшим.

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#белоруссия
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#ученые
#учёный
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Опасность обмена ядерными ударами между РФ и США существует, признал Рябков
Рябков с сожалением признал наличие риска обмена ядерными ударами между РФ и США
30 ноября 2024, 13:23

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

К сожалению, опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Однако российская сторона сделает всё возможное для того, чтобы избежать подобного развития событий.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что всё, что следовало сказать по данному вопросу, было детально изложено Владимиром Путиным и закреплено в обновлённых основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Так дипломат прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, смоделировавшего обмен ядерными ударами между Россией и США. Он назвал такой сценарий «катастрофическим» и заверил, что Москва будет делать всё возможное, чтобы его избежать. Однако, по словам Рябкова, «тут не всё от нас зависит».

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#ядерное оружие
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Белоусов отменил положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе
30 ноября 2024, 13:00

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В России отменено положение о кадровом резерве министерства обороны на гражданской службе. Соответствующий приказ подписал глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке к приказу уточняется, что пунктом 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливается, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента РФ.

Реализация приказа министра обороны РФ не потребует никаких дополнительных расходов средств федерального бюджета, также добавляется в пояснительной записке.

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#министр
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В Москве задержали организатора гей-путешествий*
В Москве задержали директора клуба «Мен Тревел» за организацию туров для ЛГБТ*-групп
30 ноября 2024, 12:32

Фото: iStock/ Siarhei Khaletski

В Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова, который набирал в поездки ЛГБТ*-группы, сообщил Телеграм-канал SHOT.
«В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел». По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Первые поездки для мужчин нетрадиционной ориентации Андрей Котов провёл в марте. Когда число желающих отправиться в тур увеличилось, владелец «Мен Тревела» провёл ещё несколько поездок по Российской Федерации и за рубежом.

Запланированный на новогодние праздники тур в Египет сорвался: Андрея задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Уточнялось, что в свободное от путешествий время обвиняемый работал видеооператором — снимал различные праздники.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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#сотрудники
#лгбт
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Объявленная в розыск правнучка Чкалова основала бизнес в Бельгии
30 ноября 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Nellmac

Внесённая Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка легендарного лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* зарегистрировала бизнес в Бельгии. В России она объявлена в международный розыск по делу о призывах к терроризму.
Согласно находящимся в распоряжении РИА Новости бельгийским регистрационным документам, её стартап зарегистрирован в пригороде Левена в провинции Фламандский Брабант. Список разрешённых видов деятельности нового юридического лица под названием May23 достаточно велик. В него входят как производство мыла и моющих средств, так и организация мероприятий и книгоиздательская деятельность.

По данным агентства, Богданова* зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятой и платит налоги. Кроме перечисленных видов деятельности, она может заниматься розничной торговлей по почте, производить рекламные, технические и обучающие фильмы и видеоклипы, а также заниматься художественной деятельностью, включая журналистику.

В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.

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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
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#иноагенты
#терроризм
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Мировая наука пожалеет: Фурсенко об исключении России из ЦЕРН
Фурсенко: Исключение РФ из проектов ЦЕРН говорит о политизации мировой науки
30 ноября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Jian Fan

Помощник президента Андрей Фурсенко прокомментировал решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов. По его словам, это говорит о крайней политизации мировой науки.
На полях IV Конгресса молодых ученых Фурсенко рассказал РИА Новости, что зарубежные учёные были против исключения российских специалистов из проектов ЦЕРН. Однако такой вердикт выносится на уровне правительств и при голосовании не хватило всего одного голоса для того, чтобы это решение было отклонено, отметил помощник президента. Такое решение, конечно, было принято под очень сильным давлением Украины, добавил он.

По словам Фурсенко, эта ситуация лишний раз демонстрирует, насколько сегодня политизированы все сферы, включая область науки. Он также подчеркнул, что об исключении российских учёных из проектов ЦЕРН в первую очередь должна жалеть мировая наука, лишившаяся превосходных специалистов-практиков и исследователей.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией, в которой ведутся исследования в области физики высоких энергий. В её состав входят 20 государств. Теперь лаборатория прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией.

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#ученые
#наука
#сотрудничество
#лаборатория
#новости
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Константинов назвал сроки начала переговоров России и США по Украине
Константинов: Переговоры России и США по Украине начнутся в начале 2025 года
30 ноября 2024, 07:51

Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Переговоры между Россией и США относительно ситуации на Украине могут пройти уже в начале 2025 года. Скорее всего, они начнутся после официального вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов. В эфире телеканала «Миллет» он отметил, что Трампу будет трудно отказаться от мирной риторики, так как он так много уделял ей внимания ранее. Его молчание сейчас объясняется тем, что вновь избранный президент США попал в сложную ситуацию из-за снятия Вашингтоном ограничений на удары вглубь территории России и запуска «Орешника».

«Байден путает карты своему преемнику», — считает спикер крымского парламента.

По мнению Константинова, Трампу сейчас приходится перекраивать свои планы относительно переговоров с Россией, но он не перестаёт над ними работать, тщательно всё взвешивая и оценивая. Вероятно, они начнутся уже после его инаугурации, которая пройдёт 25 января. Если этого не произойдёт, то ситуация грозит новой эскалацией, пагубной для всех сторон, заключил российский политик.

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