Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за якобы угрозы со стороны России

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Финляндия изучает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Причина такого шага заключается в мифической угрозе со стороны России.
Об этом в утренней программе общественного телевещателя Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он прямо назвал Россию главной угрозой для страны, на которую необходимо реагировать. Выход из конвенции по противопехотным минам может быть одним из вариантов такой реакции.
Впрочем, Стубб не исключил возможности того, что Финляндия может и остаться в конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. В настоящее время специалисты проводят анализ, есть ли необходимость выхода из неё. Одним из авторов гражданской инициативы по выходу Финляндии из этого соглашения стал депутат Европарламента Мика Аалтола.
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«Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции», — сказал финский лидер.
Впрочем, Стубб не исключил возможности того, что Финляндия может и остаться в конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. В настоящее время специалисты проводят анализ, есть ли необходимость выхода из неё. Одним из авторов гражданской инициативы по выходу Финляндии из этого соглашения стал депутат Европарламента Мика Аалтола.
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Александр Бойцов