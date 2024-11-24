Финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ

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К возможному противостоянию с Россией готовят женщин в Финляндии, пишут журналисты The Guardian. Уточняется, что речь идет о курсах начальной военной подготовки.
«Я не думаю, что существует реальная угроза столкновения с Россией (...). Но я увидела, что это возможно», — прокомментировала одна участница.
Авторы материала отмечают, что одна из женских групп в возрасте от 18 до 70 лет обучается на территории военной базы на востоке страны. Подготовка проходит при поддержке Минобороны Финляндской республики. По данным The Guardian, в прочие курсы входит подготовка в таких сферах как вождение и кибербезопасность.
Ранее сообщалось, что расследуют Финляндия и ФРГ.
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Никита Кротов