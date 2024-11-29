Люди важнее удобрений: В Финляндии требуют открыть границы с Россией

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
В четырёх финских городах 15 декабря пройдут митинги в поддержку открытия границы с Россией. Согласованные с правительством и полицией акции с требованием возобновить работу пограничных пропускных пунктов состоятся в Тампере, Хельсинки, Лаппеенранте и Лахти.
Сообщение об этом появилось на сайте организаторов — Александровского общества (Aleksanteriliitto), объединяющего русскоязычных жителей страны. Организаторы митингов хотят своими акциями напомнить властям, что люди, которых данная ситуация «уничтожает», по-прежнему здесь.
Существующее положение представители общества Aleksanteriliitto назвали «гуманитарным бедствием» и выразили сожаление, что власти никак не пытаются это исправить.
Читайте также:
Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией
Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины
Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах
«Люди - важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей!» — сказано в сообщении.
Существующее положение представители общества Aleksanteriliitto назвали «гуманитарным бедствием» и выразили сожаление, что власти никак не пытаются это исправить.
Читайте также:
Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией
Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины
Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах
Александр Бойцов