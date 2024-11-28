Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

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Депутату финского парламента, занимающему должность председателя комитета по иностранным делам, Киммо Кильюнену пришлось извиняться за свои слова о необходимости открыть границу с Россией на фоне критики партии. Об этом информирует издание Helsingin Sanomat.
По словам депутата, изложенное им мнение, было его личной точкой зрения и не отражало линию социал-демократической партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам.
Кильюнен пояснил, что его слова были необдуманными.
Напомним, граница между Финляндией и РФ закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить данные ограничения с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
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Кильюнен пояснил, что его слова были необдуманными.
Напомним, граница между Финляндией и РФ закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить данные ограничения с ноября прошлого года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
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Екатерина Коршунова