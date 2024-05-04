Пентагон отправит Украине оружие против глушилок GPS

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Министерство обороны США выбрало подрядчика для закупки оружия против глушилок GPS для Украины. Как сообщает РИА Новости, контракт будет подписан на сумму 23,5 миллиона долларов США.
Отмечается, что контракт получит Scientific Applications and Research Associates Inc. Компания закупит технологию Home-on-jam для поиска GPS-помех.
В США желают, чтобы это оружие с увеличенной дальностью стрельбы было включено в существующий артиллерийский комплект.
20 апреля Конгресс США принял законопроект о дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому Киеву будет выделено около 61 миллиарда долларов США, в то время как 112 проголосовали против.
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В США желают, чтобы это оружие с увеличенной дальностью стрельбы было включено в существующий артиллерийский комплект.
«Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине», – уточнили в Пентагоне.
20 апреля Конгресс США принял законопроект о дополнительной помощи Украине. Более 310 членов Палаты представителей проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому Киеву будет выделено около 61 миллиарда долларов США, в то время как 112 проголосовали против.
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Александр Климов