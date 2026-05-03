Финляндия осудила Украину за появление БПЛА в небе над страной

03 мая 2026, 23:57

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с Владимиром Зеленским поднял вопрос о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, подчеркнув, что такое нарушение недопустимо, даже если оно происходит в целях обороны. Его слова цитирует Yle.





По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией, а небо над Финляндией надежно защищено от дронов. Кроме того, Орпо выразил надежду, что Украина в будущем будет более осторожной и постарается избегать попадания своих БПЛА на финскую территорию.





«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость ее самообороны. Тем не менее, нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него дронов недопустимо», — сказал Орпо.