Финляндия осудила Украину за появление БПЛА в небе над страной
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с Владимиром Зеленским поднял вопрос о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, подчеркнув, что такое нарушение недопустимо, даже если оно происходит в целях обороны. Его слова цитирует Yle.
По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией, а небо над Финляндией надежно защищено от дронов. Кроме того, Орпо выразил надежду, что Украина в будущем будет более осторожной и постарается избегать попадания своих БПЛА на финскую территорию.
«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость ее самообороны. Тем не менее, нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него дронов недопустимо», — сказал Орпо.
Ранее сообщалось о нескольких случаях обнаружения украинских беспилотников в Финляндии и ее воздушном пространстве. Переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски рассказала ТАСС, что жители пребывают в шоке после падением украинских БПЛА, в то время как власти утверждают, что ситуация находится под контролем и призывают население продолжать поддерживать киевский режим.