БПЛА ВСУ ударили по коммерческому объекту в Белгородской области — Гладков

03 мая 2026, 22:19

В Губкине Белгородской области беспилотник атаковал коммерческий объект, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «Макс».





В результате атаки загорелся легковой автомобиль, в котором находились двое. 17-летняя девушка получила открытую черепно-мозговую травму, а также открытые переломы ног и плеча. По данным медиков, её состояние оценивается как тяжёлое. У 20-летнего парня — осколочное ранение плеча.



Гладков уточнил, что загоревшуюся машину уже потушили. Кроме того, повредило сам коммерческий объект и еще семь легковых автомобилей.



