Обломки БПЛА ВСУ упали на российский многоквартирный дом
В Смоленской области обломки украинского беспилотника попали в многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадали трое мирных жителей, включая ребёнка, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
По его данным, силами ПВО, РЭБ и ВКС России над регионом сбили и подавили 21 украинский дрон. Однако при отражении атаки обломки одного из аппаратов повредили жилой дом.
«Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное», — говорится в публикации.Ранее два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области.