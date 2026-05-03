Обломки БПЛА ВСУ упали на российский многоквартирный дом

03 мая 2026, 23:02

Двое взрослых и ребенок пострадали от обломков БПЛА ВСУ в Смоленской области

В Смоленской области обломки украинского беспилотника попали в многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадали трое мирных жителей, включая ребёнка, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.





По его данным, силами ПВО, РЭБ и ВКС России над регионом сбили и подавили 21 украинский дрон. Однако при отражении атаки обломки одного из аппаратов повредили жилой дом.





«Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное», — говорится в публикации.