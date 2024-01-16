Финляндия отказалась открывать границу с Россией в феврале

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Финляндия не намерена открывать границу с Россией в следующем месяце, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.
Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.
Кроме того, правительство Финляндии также не приняло окончательного решения о том, будет ли прекращено рассмотрение заявлений по предоставлению убежища мигрантам, пересекающим российско-финскую границу.
Если же такое решение будет принято, властям необходимо будет создавать новую интерпретацию международных конвенций по правам человека, чтобы давать гарантии на права на убежище.
Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.
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Кроме того, правительство Финляндии также не приняло окончательного решения о том, будет ли прекращено рассмотрение заявлений по предоставлению убежища мигрантам, пересекающим российско-финскую границу.
Напомним, что финские власти приняли решение вновь закрыть границу с Россией до 11 февраля.
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Анастасия Чинкова