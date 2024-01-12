Макгрегор: США используют Финляндию для провокации военного конфликта с РФ

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США, размещая оружие в Финляндии, провоцируют военный конфликт с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
По словам Макгрегора, Вашингтон уже направил в Финляндию часть своих сил.
Американский военный подчеркнул, что такие действия Соединённых Штатов делают из Финляндии «магнит для нападения».
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«И я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян