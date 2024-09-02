Финляндия подготовила законопроект о запрете на покупку недвижимости россиянами

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Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен подготовил законопроект о введении запрета на покупку россиянами недвижимости в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он объяснил, что принятие такого решения связаны с обеспечением национальной безопасности как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.
Telegram-канал Readovka пишет, что это не единственный законопроект, направленный против России, который хотят принять в ближайшее время. Так, в скором времени власти Финляндии намерены конфисковать квартиры у россиян из-за долгов по ЖКХ, которые невозможно оплатить с территории России.
Также готовится крупная экспроприация собственности граждан России, находящейся у инфраструктурных объектов. По словам премьер-министра Финляндии, уже создана картография имущества россиян, поэтому дело остаётся за малым.
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Telegram-канал Readovka пишет, что это не единственный законопроект, направленный против России, который хотят принять в ближайшее время. Так, в скором времени власти Финляндии намерены конфисковать квартиры у россиян из-за долгов по ЖКХ, которые невозможно оплатить с территории России.
Также готовится крупная экспроприация собственности граждан России, находящейся у инфраструктурных объектов. По словам премьер-министра Финляндии, уже создана картография имущества россиян, поэтому дело остаётся за малым.
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Анастасия Чинкова