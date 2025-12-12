12 декабря 2025, 09:02

Фото: iStock/Neosiam

Президент США Дональд Трамп на днях сделал громкое заявление о ситуации на Украине. Он предупредил, что продолжение «игр» в этом конфликте может привести к глобальной катастрофе. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной», — пояснил он.