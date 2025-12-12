Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за ситуации с переговорами по Украине
Президент США Дональд Трамп на днях сделал громкое заявление о ситуации на Украине. Он предупредил, что продолжение «игр» в этом конфликте может привести к глобальной катастрофе. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной», — пояснил он.
Американский лидер не уточнил, к кому именно адресовал свои слова. Трамп выразил мнение, что США стремятся к мирному урегулированию, хотя и не участвуют в боевых действиях. Президент также добавил, что Украина и Европа хотят, чтобы Америка сыграла активную роль в разрешении кризиса.