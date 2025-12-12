В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Желание канцлера Германии Фридриха Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с Россией. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.
Мерц должен сосредоточиться на экономическом восстановлении Германии, а не участвовать в военных играх, которые ставят под угрозу жизни европейцев, подчеркнул он.
По мнению финского политика, Россия не представляет серьёзной угрозы для Европы. Однако Мема отметил, что если она продолжит наращивать военные силы и проводить опасные манёвры, то риск эскалации конфликта будет зависеть исключительно от реакции европейских стран.
