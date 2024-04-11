Финляндия рассмотрит варианты размещения войск НАТО

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Финляндия может разместить на своей территории войска НАТО на постоянной основе, заявил командующим финскими Силами обороны Янне Яаккола, передает РИА Новости.
«На данный момент у нас нет окончательного решения по этому вопросу. У Финляндии имеются сравнительно сильные силы обороны, и в настоящее время не существует острой необходимости в размещении иностранных войск. Однако это возможно», — отметил военный.Также Яаккола подчеркнул, что перед Финляндией стоит вопрос разработки структуры командования, а также необходимо решить, насколько целесообразно присутствие войск других стран альянса.
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Артем Кузьмин