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Украина и Финляндия начали сотрудничать в сфере безопасности, сообщает RT.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в области безопасности, а также долгосрочной поддержке.
Кроме этого, Хельсинки углубят сотрудничество с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной и других сферах.
Также, по словам Зеленского, Финляндия поможет Украине в восстановлении энергетического сектора, оценке экологических убытков из-за конфликта, усилении защиты границ и критической инфраструктуры, а также лечении украинских солдат.
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Кроме этого, Хельсинки углубят сотрудничество с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной и других сферах.
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Алёна Самарева