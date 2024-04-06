Финляндия не исключает возможной отправки своих войск на Украину

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Финляндия может принять решение об отправке военного контингента на Украину в ближайшее время. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, пишет ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день Хельсинки не обсуждают этот вопрос, однако в скором времени позиция властей страны может измениться.
Дипломат пояснил, что Финляндия будет ориентироваться на Вашингтон и других европейских союзников. Прежде представитель МИД страны уже заявила, что тема отправки солдат в Киев должна оставаться «на плаву».
Ранее сообщалось, что Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Дипломат пояснил, что Финляндия будет ориентироваться на Вашингтон и других европейских союзников. Прежде представитель МИД страны уже заявила, что тема отправки солдат в Киев должна оставаться «на плаву».
Ранее сообщалось, что Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова